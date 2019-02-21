Пассажирский самолет превысил скорость звука

Авиалайнер, совершавший полет из Лос-Анджелеса в Лондон, в течение полета превысил скорость звука.

Самолет Boeing 787-9 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, благодаря сильному ветру превысил скорость звука, сообщает Popular Mechanics.



На высоте 11 км лайнер попал в высотное струйное течение. В итоге Boeing достиг скорости в 1285 км/ч, тогда как скорость звука на такой высоте составляет 1062 км/ч. Обычно пассажирские самолеты движутся со скоростью около 902 км/ч.





Пилот лайнера Питер Джеймс написал в Twitter, что за 25 лет первый раз столкнулся с таким попутным ветром, передает Корреспондент

После превышения скорости звука самолет прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше.