Астрономы обнаружили новую луну планеты Нептун

Ученые обнаружили седьмую по счету, внутреннюю луну планеты Нептун. Она получила название Гиппокамп.

Астрономы обнаружили новую луну планеты Нептун, уже седьмую по счету. Об этом сообщило издание Nature.

Указано, что новая луна получила название Гиппокамп - в честь древнегреческого мифологического создания - морского коня с рыбьим хвостом,передает Корреспондент.

Отмечается, что обнаружить седьмую внутреннюю луну Нептуна удалось с помощью телескопа Hubble.

Известно, что Гиппокамп меньше, чем другие шесть лун Нептуна, ее радиус составляет около 17 километров. Орбита спутника близка к Протею - внешней и крупнейшей из лун Нептуна.

По мнению ученых, Гиппокамп, возможно, является фрагментом Протея, отколовшимся в древности. Это соответствует гипотезе о том, что система лун Нептуна сформирована в результате многочисленных столкновений с космическими телами.

Ранее космический телескоп Hubble обнаружил загадочную темную бурю на Нептуне.

Также сообщалось, что девятая планета может являться всего лишь странным диском, состоящим из мелких ледяных тел.