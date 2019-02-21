Пожар в Бангладеш: погибли 80 человек

Число жертв пожара в четырехэтажном жилом доме в столице Бангладеш Дакке увеличилось до 81 человека.

В Бангладеш число людей, погибших в результате пожара, произошедшего в четырехэтажном жилом доме в столице страны - городе Дакка - увеличилось до 81 человека. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает газета The Bangladesh Observer.

"Число погибших может быть выше, и поиски продолжаются", - сказал глава национальной пожарной службы Али Ахмед, передает Корреспондент.

Указано, что пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в старом квартале Дакки. На первом этаже здания располагался склад химикатов. Огонь быстро распространился на соседние дома.

Ранее сообщалось о 69 жертвах пожара в столице Бангладеш.

Напомним, жилой дом в Бангладеш загорелся 20 февраля около 18:30 по Киеву. Затем огонь перекинулся на еще четыре сооружения.