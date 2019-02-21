Британка заказала пошив сумочки из собственной кожи

Женщина не может смириться с мыслью, что "часть ее" утилизируют. Она ищет портного, который сошьет сумку из человеческой кожи.

Жительница Великобритании собирается сделать из собственной ампутированной ноги дамскую сумочку. Об этом сообщает Metro.

В британском Манчестере 55-летняя Джоан узнала, что из-за серьезной болезни сосудов ей ампутируют ногу. Женщина не смогла свыкнуться с мыслью, что после этого конечность "оставят где-то гнить", передает Корреспондент.

Британка написала на специализированный сайт, чтоб найти портного, который сошьет сумку из ее кожи. Женщина платит три тысячи фунтов за "женскую сумку среднего размера с коротким ремешком" со вставкой из ее кожи.

Администрация сайта пообщалась с Джоан и пришла к выводу, что ее аргументы логичны и имеют глубоко личный характер. Портных призвали серьезно отнестись к просьбе британки.

Sewport.com