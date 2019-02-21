Юные герои: в Страшенах пятеро школьников спасли двухлетнего ребенка от падения с балкона

В Страшенах чествуют юных героев. Пятеро одноклассников спасли малыша, который в прямом смысле стоял в шаге от пропасти. Инцидент произошел неделю назад около школы. Ребята шли по улице, когда услышали плач ребенка. Подняв головы, они увидели мальчика на балконе 5-го этажа.

"Мы услышали плач ребёнка. Отреагировали очень быстро, подошли к дому и договорились, что двое из нас будут говорить с ним, следить за тем, чтобы он не упал, будем поддерживать его, а трое отправились на пятый этаж."



"Я остался внизу со своим одноклассником, который позвонил в полицию. Думали звонить соседям, чтобы узнать, кто там живёт, потому что было неудобно врываться в дом."



Мальчикам, которые поднялись наверх, повезло. Дверь квартиры была открыта настежь, передает canal3.



"Я вошёл, дедушка находился в другой комнате, он просто отвлекся. А малыш стоял на стуле, в свои два с половиной года, столько ему примерно, высунулся из окна балкона и сильно плакал. Я взял его на руки, отнёс в соседнюю комнату и положил на кровать."



Действия юношей не остались без внимания правоохранителей. Смелым школьникам прямо на уроке вручили дипломы с благодарностью от полиции



"Работники инспектората полиции Страшен одобряют поступок этих пяти учащихся, он достоин похвалы. Только совместными усилиями можно принимать быстрые и правильные решения, а затем вместе радоваться успехам, заслугам и лучшему обществу."



Благодарен юным героям и дедушка малыша. И сегодня журналисты застали его вместе с внуком. Мужчина рассказала, что приглядывает за мальчиком, пока его родители на работе. В день, когда чуть не произошла трагедии, дедушка не услышал, как ребенок проснулся.



"Он встал и вышел на балкон. Вот что случилось. Спасибо, что дети помогли."