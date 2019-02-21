Ни для кого не секрет, что при помощи макияжа даже из самого гадкого утенка можно сделать прекрасного лебедя. Но современные девушки решили пойти дальше. Теперь они научились приукрашивать не только лицо, но и внешность в целом. Накладными ресницами и наращенными ногтями уже давно никого не удивишь, а как насчет накладных челки, зубов, ягодиц и кубиков пресса? Ниже вы можете увидеть, как именно девушки нас обманывают. Будьте начеку! А лучше всего — идите на первое свидание в бассейн.
Накладные локоны
Хотите красивые локоны, но нет времени на укладку? Или собственные волосы недостаточно густые? В любом случае, эту проблему можно легко решить. И вовсе не обязательно идти в салон или делать наращивание, передает Рамблер.
Локоны на заколках просто крепятся к волосам и так же просто снимаются. Только посмотрите, как натурально это выглядит! От настоящих практически не отличишь.
Теперь девушкам не нужно годами отращивать челку. Ее точно так же можно прикрепить к прическе при помощи заколок.
Накладные зубы
Современная индустрия красоты позволяет улучшить состояние зубов, не обращаясь при этом к стоматологу.
В последнее время популярностью пользуются накладные зубы, которые легко можно приобрести на AliExpress .
Накладные ягодицы
Зачем месяцами потеть в спортзале, если можно пойти в магазин белья и купить себе красивую попу? Да-да, вы не ослышались, упругие ягодицы теперь можно просто купить.
Примечательно, что на ощупь «накладные булочки» практически не отличаются от натуральных. Силиконовые вставки скрываются в специальных утягивающих трусиках, поэтому риск того, что на прогулке вы их потеряете, не слишком велик.
Однако, когда вы надеваете такую попу на свидание с парнем, будьте готовы к тому, что вечером ваш обман раскроется. А если вдобавок у вас при себе накладные зубы, челка и локоны — считайте, что отношениям конец.
Нарисованная грудь
Операция по увеличению груди — мечта едва ли не каждой современной девушки, но позволить себе это дорогостоящее удовольствие могут далеко не все. А вот макияж с эффектом большой груди… Почему бы и нет?
В крайнем случае, можно купить футболку, на которой будут нарисованы те самые "заветные сиси".
Но помните: вы можете сколько угодно подкладывать, подрисовывать и фотошопить свою грудь, но рано или поздно мужчина все равно узнает правду.
Накладные части ног
Теперь даже кривые ноги можно исправить при помощи специальных накладок. Не хватает мышц на икрах? Не проблема — наклейте их. Главное, не забыть снять накладные икры перед тем, как ляжешь с мужчиной в постель, иначе пара отвалившихся силиконовых накладок испортит всю романтику.
Нарисованный пресс
Да-да, даже такое бывает! Специально для ленивых поп, которые не хотят идти в зал. Кстати, накладная попа идеально дополнит "спортивный образ".
Рисуется такой пресс обычными косметическими средствами — румянами, бронзером, пудрой. На фото отличить мейкап от реальных кубиков практически невозможно. Конечно же, в реальной жизни эффект будет не таким впечатляющим.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
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