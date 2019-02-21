Накладные зубы и пресс: как девушки обманывают мужчин

Ни для кого не секрет, что при помощи макияжа даже из самого гадкого утенка можно сделать прекрасного лебедя. Но современные девушки решили пойти дальше. Теперь они научились приукрашивать не только лицо, но и внешность в целом. Накладными ресницами и наращенными ногтями уже давно никого не удивишь, а как насчет накладных челки, зубов, ягодиц и кубиков пресса? Ниже вы можете увидеть, как именно девушки нас обманывают. Будьте начеку! А лучше всего — идите на первое свидание в бассейн.

Накладные локоны

Хотите красивые локоны, но нет времени на укладку? Или собственные волосы недостаточно густые? В любом случае, эту проблему можно легко решить. И вовсе не обязательно идти в салон или делать наращивание, передает Рамблер.

Локоны на заколках просто крепятся к волосам и так же просто снимаются. Только посмотрите, как натурально это выглядит! От настоящих практически не отличишь.

Теперь девушкам не нужно годами отращивать челку. Ее точно так же можно прикрепить к прическе при помощи заколок.

Накладные зубы

Современная индустрия красоты позволяет улучшить состояние зубов, не обращаясь при этом к стоматологу.

В последнее время популярностью пользуются накладные зубы, которые легко можно приобрести на AliExpress .

Накладные ягодицы

Зачем месяцами потеть в спортзале, если можно пойти в магазин белья и купить себе красивую попу? Да-да, вы не ослышались, упругие ягодицы теперь можно просто купить.

Примечательно, что на ощупь «накладные булочки» практически не отличаются от натуральных. Силиконовые вставки скрываются в специальных утягивающих трусиках, поэтому риск того, что на прогулке вы их потеряете, не слишком велик.

Однако, когда вы надеваете такую попу на свидание с парнем, будьте готовы к тому, что вечером ваш обман раскроется. А если вдобавок у вас при себе накладные зубы, челка и локоны — считайте, что отношениям конец.

Нарисованная грудь

Операция по увеличению груди — мечта едва ли не каждой современной девушки, но позволить себе это дорогостоящее удовольствие могут далеко не все. А вот макияж с эффектом большой груди… Почему бы и нет?

В крайнем случае, можно купить футболку, на которой будут нарисованы те самые "заветные сиси".

Но помните: вы можете сколько угодно подкладывать, подрисовывать и фотошопить свою грудь, но рано или поздно мужчина все равно узнает правду.

Накладные части ног

Теперь даже кривые ноги можно исправить при помощи специальных накладок. Не хватает мышц на икрах? Не проблема — наклейте их. Главное, не забыть снять накладные икры перед тем, как ляжешь с мужчиной в постель, иначе пара отвалившихся силиконовых накладок испортит всю романтику.

Нарисованный пресс

Да-да, даже такое бывает! Специально для ленивых поп, которые не хотят идти в зал. Кстати, накладная попа идеально дополнит "спортивный образ".

Рисуется такой пресс обычными косметическими средствами — румянами, бронзером, пудрой. На фото отличить мейкап от реальных кубиков практически невозможно. Конечно же, в реальной жизни эффект будет не таким впечатляющим.