Два автомобиля сгорели ночью на Ботанике. ФОТО

На Ботанике ночью загорелись два припаркованных автомобиля. Инцидент произошел на улице Траян.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, пламя охватило автомобили марки Range Rover и Hyundai Accent.

Огонь удалось потушить в 1:36 ночи. В результате происшествия салон и часть двигателя двух авто были сильно повреждены. К счастью, во время пожара людей в машинах не было.

По предворительной информации, причиной возгорания мог быть поджог.

Ведется расследование.