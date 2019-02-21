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В созвездии Большой Медведицы обнаружили одну из самых близких к Земле экзопланет
// фото: /ACE CONSORTIUM
10:48, 21 Feb 2019
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Однако ученые Женевского университета считают, что на экзопланете GI411b маловероятно найти жизнь, подобную земной.

Женевский университет сообщил об открытии в созвездии Большой Медведицы экзопланеты GI411b, расположенной в восьми световых годах от Солнечной системы. Она входит в тройку наиболее близко расположенных к Земле ее "сестер" из известных на сегодняшний день,передает ТАСС.

Как отмечается на сайте университета, это открытие было сделано международной группой ученых благодаря спектографу SOPHI, установленному на 193-сантиметровом телескопе в Обсерватории Верхнего Прованса. Он дал позволил зафиксировать "очень незначительные движения звезды" GI411.

Это исследование проводилось в рамках программы изучения красных карликов. Как пояснил женевский исследователь Натан Хара, на 80% наша галактика состоит из звезд-карликов, то есть вокруг Солнечной системы много таких объектов для исследований. Из-за своей относительно небольшой массы карлики "более чувствительны к гравитационному влиянию со стороны их возможных компаньонов-планет, что облегчает их обнаружение", сказал Хара.

Одной из главных задач астрономии на ближайшие десятилетия будет исследование атмосферы планет вне Солнечной системы, в частности, тех из них, что похожи на Землю, считают в Женевском университете. "В ближайшие годы наблюдения, позволяющие изучать атмосферу экзопланет земного типа, будут возможны лишь при условии, что экзопланеты находятся близко к нам", - подчеркнул Хара. Поскольку GI411b является третьей по близости к Земле экзопланетой, она является перспективным объектом для наблюдений при помощи будущих гигантских телескопов, таких, как ELT (Extremely Large Telescope).

По мнению астрономов, наиболее вероятный период обращения GI411b вокруг ее звезды - 13 дней. Эта экзопланета расположена в 12 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Хотя звезда GI411 значительно холоднее Солнца, тем не менее, эта планета, ввиду близости к своему светилу, получает в 3,5 раза больше энергии, чем Земля.

Ученые считают, что GI411b находится "вне зоны обитаемости", то есть маловероятно обнаружить на ней жизнь, подобную земной. По сути, у нее больше общего с Венерой, чем с Землей, но она представляет безусловный интерес для исследователей, поскольку ее изучение позволит обогатить науку знаниями об атмосфере планет, расположенных очень близко к звездам.

 




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