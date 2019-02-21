Воспитательница колола детей скрепками, чтобы они уснули

Воспитательницу детского сада в центральном Китае приговорили к восьми месяцам тюрьмы за то, что она колола детей скрепками во время тихого часа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Сиань китайской провинции Шэнси в июне 2018 года. 22-летняя женщина по фамилии Лан специально колола воспитанников детского сада скрепками для бумаг, чтобы те успокоились и уснули, передает Рамблер.

Преступление зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как Лан хватает непослушного малыша и начинает колоть его руки, ноги и спину неизвестным предметом. Позже выяснилось, что это была бумажная скрепка.

"Мне очень жаль. Я плохо обращалась с детьми", — призналась женщина на суде.

Лан приговорили к восьми месяцам тюремного заключения за жестокое обращение и надругательство над детьми.