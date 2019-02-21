Когда что-то выходит из строя или просто становится бесполезным, мы с готовностью выбрасываем это в мусорное ведро. Но многие из нас не осознают, что некоторая часть подобных вещей относится к категории "опасные бытовые отходы", а это значит, что просто выбрасывать их рискованно.
А еще есть предметы, которые вроде бы можно переработать, но вы не уверены, как именно, и они тоже оказываются в мусорке. Но если вы готовы заботиться об окружающей среде и разумно относиться к своим бытовым отходам, то вот вам список из 19-ти предметов, которые не стоит просто выбрасывать в мусорное ведро, и инструкция, как с этим мусором поступать,передает Рамблер.
Батарейки
В батарейках — даже в использованных — полно вредных химикатов, которые могут проникнуть в грунтовые воды и привести к серьезным проблемам с окружающей средой и здоровьем. Отнесите перезаряжаемые аккумуляторы в ближайший пункт приема. А если батарейки щелочные? Тогда лучше "сбросить" их на ближайшей свалке опасных бытовых отходов.
Лампочки
Галогенные лампочки и лампы накаливания можно переработать, но они считаются нетоксичными, так что их можно выбрасывать в мусорное ведро. Главное, предварительно положить их в картонную коробку или бумажный пакет, чтобы они никого не порезали.
Люминесцентные лампы содержат токсичные химикаты, и просто выбрасывать в мусор их нельзя. Некоторые крупные магазины, например IKEA, предлагают услуги по переработке лампочек, купленных у них. Большинство светодиодных лампочек безопасны, и их можно переработать — обращайте внимание на упаковку.
Неиспользованные лекарства или лекарства с истекшим сроком
Есть неиспользованные таблетки? Есть соблазн смыть их в туалет или выбросить в мусорку. Не стоит. Эти мощные химикаты могут попасть в почву и грунтовые воды. Лучше поискать сайты и организации, предлагающие услуги по безопасной ликвидации этого типа мусора.
Пустые флакончики аэрозольной краски
Аэрозольные краски содержат газы и химикаты, и выбрасывать их в мусорку небезопасно (особенно если внутри кое-что осталось). Лучше отвезти их на местную свалку по утилизации опасных бытовых отходов.
Компьютеры и электроника
Цифровые камеры, компьютеры, телевизоры, принтеры, айподы, плееры, мобильные телефоны и зарядные устройства, DVD, CD, видео и аудиопленки, пейджеры, картриджи от принтеров и другая электроника — все эти отходы содержат опасные вещества вроде ртути, свинца, кадмия, бериллия и бромированные огнестойкие добавки. Не говоря уже о таких ценных редких металлах, как золото, серебро и платина. Найдите надежную организацию по переработке электронных отходов или используйте программу возврата отходов, которую предлагают многие производители.
Волосы (шерсть домашних животных)
В волосах полно азота. Добавьте их в компостную кучу, чтобы создать дешевое удобрение для растений. Также говорят, что волосы помогают отпугивать оленей от садовых растений. А если уж вы решили отстричь свои длинные косы, их можно продать.
Жир и масла
Начнем с того, что выливать их остатки (особенно еще горячие) вообще не рекомендуется. Но даже в остывшей форме они могут вызвать кучу проблем. Выбрасывать их в мусорку — еще хуже. Жир можно сцедить в кувшин и поставить в холодильник — из него получится отличная замена маслу. Небольшие количества других масел можно положить в герметичных упаковках и выбросить в мусорку или отнести в центр по ликвидации отходов (их часто перерабатывают в автомобильное топливо!).
Краски
Остатки краски, растворителей, протрав и прочих подобных веществ (а также измазанные в них щетки и кисточки) легко воспламеняемы и ядовиты. Их лучше отнести в местный центр переработки опасных бытовых отходов. Альтернативный способ — дать краске полностью высохнуть, оставив крышку открытой. Когда банка пуста (и полностью суха), ее можно сдать на металлолом.
Садовые химикаты
Использование пестицидов, гербицидов и удобрений на основе химикатов очень опасно для окружающей среды. Лучше перейти на нетоксичные альтернативные вещества. Но если вы все же пользуетесь этими химикатами, никогда не выбрасывайте их в мусорку и не выливайте в унитаз или раковину. Лучше всего отдать остатки тому, кто найдет им правильное применение. Или же отнесите в центр по утилизации опасных бытовых отходов.
Зажигалки
Пластиковые зажигалки даже с малым количеством горючего легковоспламеняемы, так что прежде чем выбрасывать их, лучше убедиться, что в них ничегошеньки не осталось. А можно сэкономить денег и купить восполняемые зажигалки Bic. Частично полные или бутановые зажигалки очень опасны, их нужно выбрасывать только в специальных центрах утилизации бытовых отходов.
Фильтры для воды
Фильтры для воды — удобная и полезная штука, пока вы их не используете до конца. Вместо того чтобы выбрасывать этот старый фильтр в мусорку, отправьте его в программу переработки или сдайте в центр утилизации отходов.
Стеклянные градусники
В этих старомодных стеклянных ртутных термометрах содержится до 500 миллиграммов ртути, которая, как всем известно, смертельно опасна для здоровья. Если вы решили сменить градусник на цифровую модель, отнесите старый в центр утилизации опасных отходов.
Целлофановые пакеты
Даже если вы используете в основном бумажные или тканевые пакеты, целлофановые все равно каким-то образом проникают в наш дом и в нашу жизнь. Хотя многие из них можно переработать, большинство муниципальных программ по переработке за них просто не берется.
Бытовая химия
В чистящих средствах полно опасных химических соединений. Смывать их в унитаз чревато нежелательными последствиями — например, коррозией труб, а еще они в конце концов отравят окружающую среду, когда попадут в сточные или грунтовые воды. Ваш ответ — центр утилизации опасных бытовых отходов.
Косметика
В традиционной косметике содержатся химические вещества, которые не выводятся очисткой воды, так что смывать их в водосток противопоказано. Даже пустые косметические контейнеры зачастую нельзя переработать из-за смеси материалов, из которых они состоят. К счастью, существуют программы по переработке косметических средств. Отнесите пустые контейнеры от своих помад и туши именно туда.
Шины
Выбрасывать шины в мусорку или на обочину — верх бескультурья. Старыешины не считаются опасными отходами, но если их не переработать должным образом, они несут немалую угрозу окружающей среде.
Старая бытовая техника
Использованная или сломанная бытовая техника (холодильники, кондиционеры и т.д.) содержат охладители, утеплители и другие вещества, которые наносят вред атмосфере. Пожертвуйте их в благотворительную организацию или отвезите в центр утилизации.
Неиспользованные или невзорвавшиеся фейерверки
Причина, почему нельзя выбрасывать фейерверки в мусорку, очевидна. Такие фейерверки нужно положить в воду на ночь. Затем достать из воды и сразу же положить в мусорный пакет. В некоторых случаях пожарные департаменты готовы утилизировать их за вас.
Клеи и лаки
Так как они содержат растворители и другие токсичные химикаты, клеи и лаки нельзя выбрасывать в их первоначальной форме. Либо дайте им полностью высохнуть (как с краской), либо нанесите тонкие слои на картон или газеты и дайте полностью высохнуть. Или же отнесите в центре утилизации бытовых отходов.
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