Как отказ от социальных сетей может повлиять на каждого из нас

Эксперимент в духе "Чёрного зеркала", исследование зависимости от социальных сетей и диджитал-детокс по правилам.

Те, кто знаком с сериалом "Чёрное зеркало", наверняка помнят картину будущего, где оценки людей в виде лайков и пятерок в соцсетях, получили юридическую поддержку законом. С помощью специальных технологий дополненной реальности пользователи могли в непрерывном режиме наблюдать за профилями друг друга и ставить оценки за любой из совершенных поступков,передает Рамблер.

Но что, если представить обратную ситуацию — людей, совершенно не следящих за жизнью интернет-сообществ? Как отказ от социальных сетей может повлиять на каждого из нас? Рассказываем мнение учёных.

Психологи уже давно обеспокоены проблемой постоянного скроллинга ленты, и всерьёз утверждают, что это негативно влияет не только на живое общение, но и на мозговую деятельность. И недавнее исследование учёных из Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов подтвердило эти догадки.

Переход в оффлайн

Чтобы отследить влияние социальных сетей, исследователи привлекли к эксперименту пользователей Facebook. Они выбрали 2844 человека, а затем половину из них попросили не заходить в свой профиль в течение месяца. При этом им разрешили пользоваться Messenger. Для гарантии соблюдения условий испытуемым платили деньги, а в качестве проверки учёные отслеживали их передвижение в интернете. Кроме того, каждый день им отправляли сообщения, чтобы узнать о настроении и самочувствии.

Результаты исследования

Результаты удивили исследователей. Кроме того, что отказавшись от Facebook, люди проводили больше времени в оффлайн-режиме с друзьями и семьёй, такой детокс привёл к значительным улучшениям в самочувствии, в частности в самооценке, удовлетворённости жизнью, депрессии и тревоге.

Но самое интересное, что участникам эксперимента понравился такой опыт, и они не замещали Facebook другими соцсетями, а некоторые из них вообще больше не захотели к ним возвращаться.

Избавление от зависимости

Ещё одно исследование, опубликованное Мичиганским государственным университетом, позволило сравнить зависимость от социальных сетей с наркоманией.

В качестве эксперимента учёные попросили 71-го испытуемого рассказать о том, как они используют Facebook: насколько они увлечены платформой, что чувствуют, когда находятся вне доступа, о влиянии, которое она имеет на их работу или учёбу.

А затем, участникам предложили игру Айова, где им нужно было из нескольких колод выбрать правильные карты. Суть заключалась именно в них, каждая из карт либо вознаграждала игроков, либо штрафовала (конечно, игровыми купюрами).

Главная задача — выиграть как можно больше денег. При сопоставлении результатов игры и ответов на вопросы, учёные заметили, что насколько плохо участники выполняли задание, напрямую связано с тем, насколько чрезмерно они использовали социальные сети. Более того, результаты диджитал-зависимых были аналогичны людям, у которых была зависимость от наркотиков.

Что делать?

Конечно, никто не оспаривает те огромные преимущества, которые дают нам социальные сети. В первую очередь, в 21 веке именно с их помощью мы общаемся с родными, которые живут далеко от нас, следим за жизнью друзей, делимся своими радостями и печалями.

Но сложно не согласиться с тем, что всё должно быть в меру. Чрезмерное увлечение бесполезным скроллингом ленты Instagram сказывается на нашем психическом здоровье и взаимоотношениях с окружающими и, главное, с близкими.