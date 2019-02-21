Муж убил жену и детей из-за силиконовой груди

Жена дважды отказала мужу в увеличении груди, после чего всю семью вместе с детьми и самим мужчиной нашли мертвыми.

В Тайване мужчина убил себя, жену и двоих детей из-за нежелания жены увеличить грудь. Об этом сообщает Daily Mail.

У супружеской пары из Тайваня 32-летнего Ву Мэн-ю и 34-летней Хуэй-я возникли разногласия в браке. Сообщается, что муж хотел, чтобы его супруга увеличила грудь. Один раз хирургическое вмешательство отложили, но Ву Мен-ю снова потребовал жену пойти на операцию,передает Корреспондент.

Женщина отказалась и решила подать на развод. Последний раз Хуэй-Я с детьми видели живой, когда она ехала к мужу обсудить расставание. Позже мужчину, женщину и двоих детей обнаружили в салоне такси, одолженного у отца Ву Мен-ю.

Женщина сидела на переднем сиденье со завязанными руками, а 9-летний сын и 6-летняя дочь без сознания находились в задней части машины.

Правоохранители считают, что мужчина мог убить семью угарным газом, или отравить. Ведется следствие.