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Двойное убийство на Ботанике: обвиняемого приговорили к 24 годам тюрьмы
// фото: Sputnik
11:29, 21 Feb 2019
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Апелляционный суд Кишинева приговорил 21-летнего жителя Кантемира к 24 годам лишения свободы за двойное убийство. Кроме того подсудимого обязали выплатить семьям погибшим материальный ущерб в размере 326 тысяч леев.

Инцидент произошел 2 сентября 2018 года в столичной квартире расположенной по улице Трандафирилов в секторе Ботаника. По данным следствия, обвиняемый познакомился с двумя мужчинами на дискотеке, после чего они вместе пошли домой к одному из жертв.

Воспользовавшись тем фактом, что мужчины заснули под воздействием алкоголя, подсудимый задушил их, а после вынес из квартиры ценные вещи, стоимость которых оценивается более чем в 37 тысяч леев.

Тела погибших обнаружила на следующий день мать одного из них.

Подозреваемого задержали и поместили под арест до вынесения приговора.

Обвиняемый также преследуется по четырем другим уголовным делам за совершение грабежей и мошенничества.

Решение Апелляционной палаты подлежит исполнению, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате.




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