Предложение группы спортсменов, поддержанное Андрианом Канду: многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс в парке Валя Морилор

Председатель парламента Андриан Канду поддерживает инициативу продвижения любительского спорта, которая исходит от Ассоциации Run Moldova. Ее члены считаются что в парке Валя Морилор на месте заброшенного парка аттракционов нужно построить многофункциональный комплекс для различных видов спорта и развлечения детей. Кроме того, авторы идеи настаивают, что этот участок должен остаться в собственности государства и использоваться спортсменами-любителями.

"Проблема не только в том, что это публичная земля, которая никак не используется. Этот участок представляет опасность, он не освещен, здесь много бродячих собак. Он опасен и для взрослых, и для мам с детьми, и для бегунов. Ассоциация Run Moldova предлагает, чтобы государство взяло на себя обязательство пересмотреть стратегию поддержки любительского спорта",- заявил ультрамарафонец Юлиан Берку в ходе live-трансляции с Андрианом Канду.

В свою очередь спикер парламент поприветствовал начало обсуждения проекта и настоял на том, чтобы участки, находящиеся в сщбственности государства использовались исключительно в интересах граждан.

"Нельзя позволять строить в парке Валя Морилор жилого дома, поскольку он нарушит всю прелесть этого места. Нам нужно действовать",- заявил Андриан Канду.

Напомним, Юлиан Берку недавно предложить обустроить многофункциональную площадку в столичном парке Валя Морилор по аналогичному примеру Румынии.

"Такие спортивные зоны с открытом доступом должны включать и детскую площадку, и оборудование для фитнеса и т.д." - считает он.