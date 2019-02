Актеров Хью Джекмана и Патрика Стюарта внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Их отметили за самую длительную в кино карьеру супергероев Marve. Об этом отмечается на Twitter-странице Guinness World Records,передает Корреспондент.

Известно, что Джекман исполнял роль Росомахи, в то время, как Стюарт - профессора Чарльза Ксавье. Их участие продлилось 16 лет и 228 дней.

В 2000-м году вышел фильм Люди Икс, в котором появились оба актера. А в 2017 году они в последнии раз сотрудничали на съемочной площадке фильма Логан.

Welcome to the family, @RealHughJackman. Congratulations on your record-breaking @Marvel career as Wolverine. pic.twitter.com/p59RjWxQT1