Девушка помыла руки в общественном туалете и заработала язвы на лице

Американка помыла руки жидким мылом в общественном туалете и заразилась болезнетворной бактерией Klebsiella oxytoca. Как сообщает Daily Mail, на ее лице появились глубокие язвы.

Рэйчел Стар Уизерс (Rachel Star Withers) из штата Южная Каролина воспользовалась мылом из диспенсера в туалете ресторана, вскоре после этого на ее лице появились высыпания, со временем превратившиеся в кровоточащие язвы. Врачи обнаружили в организме 33-летней пациентки энтеробактерии Klebsiella oxytoca. Лечение проходит сложно, так как эти бактерии устойчивы к большинству антибиотиков,передает Lenta.

Рэйчел поделилась снимками своего лица, чтобы предупредить других людей об опасности заражения посредством диспенсеров в общественных туалетах.

Небольшое количество Klebsiella oxytoca можно обнаружить в кале здорового человека. Однако если бактерия попадает в организм другого человека, она может вызвать пневмонию, боль в спине, инфекцию мочеполовой системы и проблемы с кожей. Людей с ослабленной иммунной системой она способна убить.

Австралийский эксперт по гигиене Ралица Проданова (Ralitsa Prodanova) отметила, что опасность могут представлять даже тщательно отмытые диспенсеры из общественных туалетов: "Возможно, вы считаете, что диспенсеры с мылом очищают сами себя, но даже те из них, в которые добавляют антибактериальный гель, небезопасны. Я советую носить с собой антибактериальный гель, чтобы полностью исключить вероятность заражения".

Микробиолог Чарльз Герба (Charles Gerba) из Университета Аризоны изучил содержимое 296 диспенсеров из ресторанных туалетов. В пятнадцати процентах из них обнаружились болезнетворные бактерии: кишечная палочка, сальмонеллы и Klebsiella oxytoca.