Дедушка создал свод правил для будущего кавалера внучки и насмешил ее

Шотландка Эми Макхью (Amie McHugh) из Эйрдри, округ Северный Ланаркшир, рассказала о десяти правилах своего дедушки для ее будущего парня. Девушка опубликовала пост с ними в Twitter.

"Вою от дедушкиных правил для моего бойфренда", — подписала Макхью публикацию со скриншотом сообщения дедушки в WhatsApp, добавив радостные смайлики.

Судя по списку, дедушка ждал появления молодого человека, который бы был католиком, фанатом футбольного клуба "Селтик", имел работу и был финансово стабилен, нравился бы автору свода правил и испытывал симпатию в ответ, а также не заглядывался на других девушек. Кроме того, от будущего кавалера требовалось быть добрым и иметь машину. Мужчина предупредил, что правил может быть и больше десяти,передает Lenta.

Пользователи неоднозначно оценили заботу родственника Макхью. Многие комментаторы посчитали, что с такими правилами девушка никогда не найдет себе парня. Другие понадеялись, что правил все же не станет больше.

Пост Макхью приобрел популярность в Twitter и набрал более шести тысяч лайков.