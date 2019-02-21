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ГИП увеличивает количество полицейских для спокойного проведения публичных предвыборных мероприятий
// фото: Ирина Копту‎
12:21, 21 Feb 2019
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Генеральный инспекторат полиции принял решение увеличить полицейский состав, который будет обеспечивать спокойное проведение всех публичных мероприятий в ходе выборов.

Правоохранительные органы учли обращения некоторых конкурентов на выборах о срыве нескольких встреч с избирателями. Во всех случаях виновные получили штрафы по 500 леев.

В пресс-релизе полиция призывает политических оппонентов, а также их сторонников вести себя ответственно на предвыборных встречах и воздержаться от провокаций.

"У нас есть обращения о различных нарушениях почти от каждой партии. Мы санкционировали прямых или косвенных представителей почти каждой партии, которая проводит предвыборные мероприятия. Но было и много обращений или заявлений в прессе о предполагаемых нарушениях, которые не подтвердились", - говорится в пресс-релизе ГИП.

Кроме того, полиция просит своевременно информировать ее о публичных предвыборных мероприятиях, чтобы избежать происшествий.

"Еще несколько дней назад полиция на национальном уровне приняла решение усилить полицейский состав, который обеспечивает нормальное проведение всех публичных предвыборных мероприятий", - говорится в цитируемом заявлении.




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