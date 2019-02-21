Муравский: Отказ блока ACUM от любых коалиций в парламенте – заявление самовлюблённых эгоистов, считающих, что только они правы во всём

Подписав соглашение о не сотрудничестве с партиями, которые попадут в парламент, избирательный блок ACUM доказал свою политическую незрелость. Так считает бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский.

В своей публикации на Facebook он заявил, что те, кто расценивают это как проявление решительности и мужества, на самом деле ошибаются.

"Задача и искусство политиков заключаются в том, чтобы уметь проводить в жизнь свои идеи и достигать своих целей, лавируя среди интересов других политических сил, достигая компромиссов, не нарушающих намеченного движения к цели. Заявление ACUM есть заявление самовлюблённых эгоистов, считающих, что только они правы во всём", - написал Муравский.

Он добавил, что таким образом блок Майи Санду и Андрея Нэстасе подтвердил свою неготовность брать ответственность за ситуацию в стране.

"Ведь ясно же, что максимум на что они могут рассчитывать - это почетное третье место и переход в ни на что не влияющую оппозицию. А если учесть, что уже начали появляться намеки некоторых лидеров ACUM, что после выборов блок распадётся на две, а то и три фракции, то их положение становится ещё печальней", - считает Муравский.

Бывший вице-премьер Молдовы подчеркнул, что на протяжении предвыборной кампании испытывал некоторую симпатию к блоку ACUM, не критикуя их ранее. Однако подписание соглашение о невступлении в коалицию с другими партиями Муравский расценивает исключительно как необдуманный PR-ход.