Начался процесс распределения бюллетеней для голосования среди избирательных советов

В течение сегодняшнего и завтрашнего дня бюллетени для голосования и другие избирательные материалы будут распространяться среди избирательных советов одномандатных округов страны. Об этом сегодня сообщила Центральная избирательная комиссия.

Процесс выполняется по заранее установленному графику всеми тремя типографиями, с которыми Центризбирком заключил контракт на печать бюллетеней для голосования, передает Молдпрес.

Как уточнили в ЦИК, сотрудники территориальных инспекций полиции сопровождают доставку избирательных бюллетеней от типографии до места расположения окружных избирательных советов и их охрану до дня голосования.

В воскресенье, 24 февраля, в Республике Молдова пройдут парламентские выборы и республиканский консультативный референдум. Граждане получат четыре бюллетеня. Всего для избирательных участков в стране было напечатано около 12 миллионов бюллетеней.