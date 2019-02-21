О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Эксперты установили страну с самыми быстрыми хакерами
// фото: Spiegel
12:34, 21 Feb 2019
просмотров 46 | комментариев 0

Оказалось, что поддерживаемые властями российские хакеры в несколько раз превосходят своих коллег по скорости.

Исследователи американской компании Crowdstrike установили скорость работы хакеров в разных странах мира. В итоге выяснилось, что российские специалисты работают, в среднем, в восемь раз быстрее своих конкурентов. Об этом пишет Spiegel,передает Корреспондент.

"Мы ожидали, что они окажутся на первом месте, учитывая, насколько эффективно они работают по сравнению с остальными злоумышленниками, но даже мы были удивлены тем, как быстро они способны полностью проникнуть в компьютерную систему, заполучив к ней доступ", -отметил один из основателей Crowdstrike Дмитрий Альперович.

Также выяснилось, что хакерская группа, подобно Fancy Bears, тратит на взятие под контроль компьютеров организации (через первый зараженный) около 18 минут и 49 секунд.

У северокорейских хакеров, в среднем, на это уходит два часа и 20 минут. А китайским нужно более четырех часов.

Обычно любая атака начинается с того, что взлому подвергается один компьютер организации. А в дальнейшем через него идет захват остальных компьютеров.

Также эксперты выяснили, что большинство кибератак исходит из Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Меньше это наблюдается в Южной Корее, Вьетнаме, Ингдии и Пакистанет.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Нервы сдали: На финишной прямой предвыборной кампании в Молдове оппозиционер Нэстасе стал все больше проявлять агрессию
Павел Мунтян,
kp.md
Loading...