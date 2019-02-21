СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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