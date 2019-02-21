Опубликован обновленный "рейтинг грехов" стран

Компания Bloomberg обновила свой "рейтинг грехов" Global Vice Index, показывающий доступность наркотиков в разных странах.

Рейтинг опубликован на официальной странице компании,передает Корреспондент.

Bloomberg вычисляет стоимость и доступность так называемой "стандартной корзины наркотиков", которая состоит из грамма наркотиков амфетаминового ряда, марихуаны, кокаина и опиоидов. Затем компания сравнивает ее цену со средним недельным доходом жителя страны.

Первое место по финансовой доступности наркотиков занял Люксембург. Там за "стандартную корзину наркотиков" придется заплатить около 197 долларов, что составляет всего 9% от недельного дохода.

Дальше расположились Нидерланды (9,2%), Уругвай (11,5%), Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%). В десятку также попали Норвегия, Швейцария, Франция, Германия и Исландия. Украине в данном рейтинге нет.