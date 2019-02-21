Стрельба в Мюнхене: двое погибших, район оцеплен

В полиции пока исключают теракт и предполагают, что один человек застрелил другого, а затем покончил с собой.

Двое мужчин погибли в результате стрельбы в Мюнхене, сообщают немецкие СМИ в четверг, 21 февраля.

По их информации, стрельба произошла на стройке, где раньше была тюрьма для молодежи и женщин. В полиции пока исключают теракт и предполагают, что один человек застрелил другого, а затем покончил с собой,передает Корреспондент.

Правоохрнатели оцепили район и сменили маршрут общественного транспорта. Власти города также заявляют, что держат ситуацию под контролем и в настоящее время нет никакой опасности для общественности.