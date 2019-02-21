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Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
// фото: Volker Essler / Globallookpress.com
12:53, 21 Feb 2019
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Журналисты раскрыли причину, по которой немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, скончавшийся ранее от рака, постоянно носил перчатки. Об этом сообщает The Independent.

Выяснилось, что этот аксессуар был важен модельеру не только с точки зрения стиля, передает lenta.ru.

«В старину считалось невежливым здороваться с человеком в перчатках. Более того, они визуально удлиняют руки, а вы знаете, что по-французски означают длинные руки? Это значит, что ты влиятелен», — приводит издание слова самого Лагерфельда.

Дизайнер также отмечал, что предпочитает гловелетты (перчатки без пальцев), поскольку в них удобно делать эскизы.

Также эксперты предполагают, что любовь к перчаткам у Лагерфельда возникла из-за того, что с раннего возраста дизайнеру не нравились его собственные руки.

«Когда мне было 14 лет, я хотел начать курить, чтобы выглядеть взрослым. Но моя мама сказала, что мои руки недостаточно красивы, чтобы их показывать при курении», — говорил модельер.

19 февраля Карл Лагерфельд скончался в парижской больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы. Он работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.




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