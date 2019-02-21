Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда

Журналисты раскрыли причину, по которой немецкий дизайнер Карл Лагерфельд, скончавшийся ранее от рака, постоянно носил перчатки. Об этом сообщает The Independent.

Выяснилось, что этот аксессуар был важен модельеру не только с точки зрения стиля, передает lenta.ru.

«В старину считалось невежливым здороваться с человеком в перчатках. Более того, они визуально удлиняют руки, а вы знаете, что по-французски означают длинные руки? Это значит, что ты влиятелен», — приводит издание слова самого Лагерфельда.

Дизайнер также отмечал, что предпочитает гловелетты (перчатки без пальцев), поскольку в них удобно делать эскизы.

Также эксперты предполагают, что любовь к перчаткам у Лагерфельда возникла из-за того, что с раннего возраста дизайнеру не нравились его собственные руки.

«Когда мне было 14 лет, я хотел начать курить, чтобы выглядеть взрослым. Но моя мама сказала, что мои руки недостаточно красивы, чтобы их показывать при курении», — говорил модельер.

19 февраля Карл Лагерфельд скончался в парижской больнице в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы. Он работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.