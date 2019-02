"Обнаружил это интересное устройство на борту Singapore Airlines. Может, кто-то поделиться экспертным мнением, камера это или нет? Может, @SingaporeAir уточнит, что это такое?" — написал Виталий Камлук, передает lenta.

Его пост стал вирусным и вызвал оживленное обсуждение. "Зачем там эти камеры и где хранится информация, которую они записывают? Как авиакомпания уведомляет пассажиров о наличии камер на борту?" — возмущались одни. Другие сообщили, что уже видели подобные камеры в самолетах других авиакомпаний,передает Lenta.

В итоге к дискуссии в Twitter присоединился официальный аккаунт компании Singapore. "Дело в том, что в некоторые современные системы развлечений, которые предоставляются нам производителями, уже встроены камеры. Эти камеры отключены, и мы не планируем их использовать", — говорится в комментарии.

В ноябре 2018 года Singapore Airlines признали лучшей авиакомпанией 2018 года. Для рейтинга эксперты онлайн-сервиса путешествий Airline Ratings оценивали безопасность перелетов и впечатления пассажиров от полета.

Just found this interesting sensor looking at me from the seat back on board of Singapore Airlines. Any expert opinion of whether this a camera? Perhaps @SingaporeAir could clarify how it is used? pic.twitter.com/vy0usqruZG