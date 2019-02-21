Ученые придумали новый метод борьбы с комарами

Итальянские ученые разрабатывают новый метод борьбы с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний. Они намерены применить технологию редактирования генома CRISPR, сообщает издание NPR.

В ходе эксперимента личинкам комаров внедрят генетические мутации, которые будут передаваться по женской линии (известно, что именно самки кусают людей и являются распространителями инфекций),передает Рамблер.

Предполагается, что мутации, делающие самок бесплодными, в короткие сроки распространятся по всей популяции и приведут к ее уничтожению.

Но авторы исследования пока не могут сказать, к каким последствиям подобный опыт может привести на практике.

Уже известно, что любое вмешательство в природу имеет долговременные последствия. Исчезновение хотя бы одного местного вида нарушает всю экосистему.

В связи с этим эксперимент будет проводиться в изолированных лабораторных условиях, хотя и максимально приближенных к реальным.

Ранее сообщалось, что швейцарская компания разработала браслет, отпугивающий комаров при помощи электромагнитных сигналов. Устройство имитирует естественные колебания, возникающие перед грозой, и насекомые, чувствуя их, стремятся спрятаться.