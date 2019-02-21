Итальянские ученые разрабатывают новый метод борьбы с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний. Они намерены применить технологию редактирования генома CRISPR, сообщает издание NPR.
В ходе эксперимента личинкам комаров внедрят генетические мутации, которые будут передаваться по женской линии (известно, что именно самки кусают людей и являются распространителями инфекций),передает Рамблер.
Предполагается, что мутации, делающие самок бесплодными, в короткие сроки распространятся по всей популяции и приведут к ее уничтожению.
Но авторы исследования пока не могут сказать, к каким последствиям подобный опыт может привести на практике.
Уже известно, что любое вмешательство в природу имеет долговременные последствия. Исчезновение хотя бы одного местного вида нарушает всю экосистему.
В связи с этим эксперимент будет проводиться в изолированных лабораторных условиях, хотя и максимально приближенных к реальным.
Ранее сообщалось, что швейцарская компания разработала браслет, отпугивающий комаров при помощи электромагнитных сигналов. Устройство имитирует естественные колебания, возникающие перед грозой, и насекомые, чувствуя их, стремятся спрятаться.
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