Остановивший движение ради хромого пса полицейский обрел международное признание

Видео с полицейским из Челябинска, остановившим машины на дороге ради хромого пса, умилило пользователей соцсетей и привлекло внимание крупных зарубежных изданий. В частности, на уральскую историю обратил внимание Mashable.

Ролик, снятый жителем Челябинска, который стал свидетелем доброго поступка сотрудника ГИБДД, стал вирусным. Он собрал несколько десятков тысяч просмотров в Twitter и получил две тысячи ретвитов. "Челябинск не так уж и суров", — подписал видео его автор.

С ним согласились комментаторы ролика. "Это так мило", — написала москвичка с ником @Victoriya_1206.

Музыкант Леонид Минаев поблагодарил выложившего видео челябинца за сюжет и назвал его прекрасным,передает Lenta.

Некоторых видео заставило переменить отношение к полицейским. "Очень трогательно и душевно! Молодец! Есть за что уважать нашу полицию!" — считает москвичка Галина Соболева. Ее попытались разубедить, назвав поступок полицейского исключением из правил. Лоуренс Ловетт-Стюарт (Lawrence Lovett-Stewart) из Канады полагает, что у героя ролика большое сердце.

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"Хотя переход улицы в неположенном месте считается правонарушением, мы уверены, что эта собака отлично справилась", — подвел итог Mashable.