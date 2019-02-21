Родившийся без мозга ребенок "нарастил" его

Появившийся на свет с двумя процентами мозга ребенок почти полностью смог восстановить размер органа с помощью тренировок. Об этом сообщает издание The Sun.

Врачи советовали его матери, британке Шелли Уолл (Shelley Wall), прервать беременность из-за состояния плода. Медики неоднократно предупреждали ее и отца ребенка Роба (Rob), что у младенца расщепление позвоночника, при котором шансов на выживание практически нет.

Однако супружеская пара, у которой было двое детей, настояла на родах. "Думаю, молодые пары, которым предлагают такой вариант, поддаются уговорам врачей, — предположила женщина. — Мы уже в возрасте и старались мыслить позитивно, поэтому дали Ною возможность родиться",передает Lenta.

После рождения ребенка доктора констатировали, что он не сможет видеть, слышать, говорить и есть, но семья не отчаивалась и повезла младенца в радикальный центр тренировки мозга, расположенный в Австралии. Со временем Ной научился сидеть без посторонней помощи и даже пробовал заниматься серфингом. Благодаря работе специалистов и многочасовым занятиям мозг Ноя к трем годам увеличился до 80 процентов. Сейчас ребенку шесть лет, он желает научиться полноценно ходить, продолжить заниматься серфингом и однажды встать на лыжи.

В феврале сообщалось о жительнице Великобритании, которой посоветовали прервать беременность из-за болезни, но она ослушалась врачей и родила здоровых близнецов. У одного ребенка был ослабленный иммунитет, у второго обнаружили порок сердца, но спустя два года оба близнеца чувствуют себя хорошо.