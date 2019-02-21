Сразу две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос в 2019 году

В этом году впервые в истории в открытый космос выйдут сразу две женщины — американки Энн Макклейн и Кристина Кук.

"Как я понимаю, на данный момент мы с Макклейн назначены на выход в открытый космос", - сказала Кук на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов,передает Корреспондент.

Известно, что первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. С тех пор экипажи, которые выходят в космос, никогда не состояли только из женщин.