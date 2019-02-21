Британские ученые рассказали свою версию, зачем полосы зебре

Ученые опровергли распространенное мнение о том, что полоски помогают животным маскироваться.

В Бристольском университете Великобритании ученые выдвинули новую версию о полосах у зебры. Об этом сообщает PHYS.org.

Специалисты провели ряд экспериментов, которые опровергают две самые распространенные теории о необходимости полос у зебр. Ученые предполагали, что это либо часть маскировки, либо способ охлаждения организма.

Британские ученые утверждают, что полоски у зебр существуют для того, чтобы спасать животных от насекомых,передает Корреспондент.

Исследователи проанализировали поведение слепней и мух возле зебр и лошадей. Для чистоты эксперимента часть коней нарядили в "полосатые пальто" и обработали секретом зебр для соответствия запахов.

Оказалось, что из-за полос слепни не способны рассчитать правильное расстояние до тела зебры и ее скорость. Это не позволяет больше части насекомым приземлится на зебру и укусить ее.

University of Bristol