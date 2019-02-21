Места, которые нужно посетить ради названий

Эти туристические достопримечательности нужно посетить хотя бы из-за их необычных названий.

Лланвайр-Пуллгуинглл, Великобритания

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Деревня в Уэльсе имеет еще и другое, неофициальное, но более известное название — Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох. По словам местных жителей, такое необычное имя городу придумал портной в 1860-е годы для привлечения туристов. Оно переводится как "Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры". Название этой деревни второе по длине среди городов во всем мире. А железнодорожная станция с указанием места — самая фотографируемая достопримечательность Уэльса,передает Рамблер.

Хелл, Великобритания

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Название населенного пункта на Каймановых островах переводится с английского как "ад". Такое название ему дали из-за главной достопримечательности — известняковых скал зубчатой формы, напоминающих библейские полотна. В городе есть один магазин — сувенирный. Там можно приобрести шутливые футболки, кружки с надписью: "Побывал в аду и остался жив". Еще здесь есть почтовое отделение, откуда можно отправить открытку "из ада".

Эйяфьядлайёкюдль, Исландия

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Так называется ледник, под которым находится одноименный вулкан. В 2010 году его извержение спровоцировало поток мемов из-за произношения. Согласно исследованиям американских лингвистов, правильно назвать ледник могут лишь 0,005% населения Земли. Стоит отметить, что русская транскрипция не является точной. На самом деле название ледника произнести еще сложнее.

Уай, США

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С английского название этого города переводится как "почему". В нем живет всего 116 человек, но он давно стал туристической достопримечательностью. Изначально населенному пункту планировали дать имя в виде буквы Y из-за того, что он основан на схожем схематичном пересечении дорог. Но закон Аризоны требовал, чтобы в названии было из 3 букв минимум.