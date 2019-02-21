Караван ДПМ в Унгенском районе: Проблема с нехваткой педагогических кадров решается, благодаря повышению зарплат

Проблема с нехваткой педагогических кадров понемногу решается. И все это благодаря повышению зарплат. Об этом сообщили директора учебных заведений Унгенского района на встрече с лидером Демократической партии Владом Плахотнюком. Демократы побывали там в рамках каравана ДПМ.

"У нас был дефицит кадров. И мы, директора дошкольных заведений, очень рады. Мы получили уже две повышенные зарплаты. А после выдачи первых окладов к нам начали возвращаться специалисты, которые уволились."

Еще одно решение проблемы - открытие старых школ. С 2010 года в течение семи лет была оптимизирована работа 170-ти учебных заведений. Была закрыта школа и в селе Мэкэрешты.

"Если бы здесь были родители, они бы тоже поблагодарили вас за то, что все вернулось на круги своя. В селе сделано очень много хорошего. Мы поддерживаем вас, потому что дела действительно сдвинулись с места."

Влад Плахотнюк заверил педагогов, что область образования останется приоритетной для Демпартии.

"Я все детство провел среди книг, поэтому считаю, что необходимо уделить особе внимание сфере, в которой вы работаете", - сказал Влад Плахотнюк.

Еще один приоритет демократов - область здравоохранения. Местная районная служба скорой помощи получила три новых неотложки, кроме того, был отремонтирован Центр здоровья. Процесс модернизации продолжится уверена Людмила Гузун.

"Центры здоровья должны быть оснащены всем необходимым, они должны стать автономными, чтобы люди получали качественные медицинские услуги, и чтобы им не приходилось ездить в другие районы", - сказала кандидат ДПМ по 16-ому округу Людмила Гузун.

Врачи приветствуют меры властей, направленные на улучшение системы здравоохранения. Среди последних - расширение списка компенсируемых лекарств.

"То, что было сделано в плане обеспечения и разнообразия компенсируемых лекарств, замечательно. У нас как-будто второе дыхание открылось."

Город Унгены также является примером экономического развития. Здесь действует Свободная экономическая зона. За последние годы компании-резиденты открыли сотни рабочих мест. Демократы посетили два предприятия.

"Это зона тренинга для новых сотрудников. Через нее проходят все, начиная от швей и заканчивая менеджерами."

Влад Плахотнюк пообщался и с сотрудниками предприятия.

"Хотим пожелать вам на выборах больших успехов, и чтобы после выборов вы создали семью по имени Молдова, и работали в команде ради этой Молдовы."

Кандидат ДПМ в 16-ом одномандатном округе Людмила Гузун - первая в избирательном бюллетене. И партия демократов - то же первая.