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Microsoft прекратила продажи Xbox Live Gold
// фото: Microsoft
13:59, 21 Feb 2019
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Вслед за сообщениями о невозможности приобрести Xbox Live Gold и Xbox Game Pass в России стало известно, что Microsoft прекращает прямые продажи подписок на оба сервиса через интернет.

Об этом представитель корпорации сообщил изданию vc.ru. 

Однако, как и в случае с тем же Microsoft Office, подписку можно будет приобрести у розничных партнёров и на различных торговых площадках,передает Рамблер.

После проведения технического и операционного анализа Microsoft приняла решение переориентировать продажи подписных сервисов Xbox Live c русскоязычной и некоторых других версий глобального интернет-магазина на розничных партнеров.

Приобрести продукты можно в розничных и онлайн-магазинах партнеров. Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства.

При этом компания отмечает, что продажи игр в цифровом магазине Microsoft Store продолжатся — тут пока ничего не меняется.




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