Новый мультфильм Pixar набрал 3 млн просмотров

В короткометражке показана дружба бездомного котенка и питбуля. Режиссером ее выступила Розана Салливан.

Киностудии Disney и Pixar опубликовали анимационный короткометражный фильм под названием Китбуль. В нем показана история дружбы бездомного котенка и питбуля. За два дня мультфильм набрал 3 миллиона просмотров на YouTube-канале Pixar.

Режиссером мультфильма выступила Розана Салливан, а продюсером является Кэтрин Хендриксон,передает Корреспондент.

Данный мультфильм был создан по программе SparkShots. Она дает возможность сотрудникам студии создавать проект за шесть месяцев при ограниченном бюджете.