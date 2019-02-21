Директор кагульского филиала Службы охраны задержан по подозрению в коррупции

Директор кагульского филиала Государственной службы охраны задержан по подозрению в коррупции. Его поймали с поличным при получении 450 евро.

Выяснилось, что это вторая часть взятки - ранее директор получил еще 250 евро от местного жителя, обещая помочь ему с получением водительских прав. Дело открыто по статье "торговля влиянием".

Грозит задержанному штраф до 200 тысяч леев и до шести лет тюрьмы.