Константин Москович поддерживает республиканский консультативный референдум

Знаменитый наист Константин Москович поддерживает сокращение числа депутатов и право избирателей отзывать народных избранников, не оправдавших ожиданий. Музыкант объявил, что на консультативном референдуме в это воскресенье будет голосовать "ЗА" по обоим вопросам. И всех призывает поступить так же.

"У нас в парламенте слишком много людей, которые ничего не делают. Некоторые депутаты многое обещают, но придя к власти, забывают об этом. Сейчас у нас есть шанс призвать их к ответу. Если не справляются – отозвать мандат. Я голосую "ЗА" на референдуме, я голосую за Молдову", - сказал музыкант Константин Москович.

Вопросы, вынесенные на референдум, напечатаны на разных бюллетенях. Первый - о сокращении числа законодателей со 101-го до 61-го. Второй - о праве отстранять депутатов, которые не справляются с работой.

Ранее инициативы Демпартии поддержали и другие деятели культуры. Среди них - Николай Ботгрос, братья Адваховы и Евгений Дога.





