В машине жены экс-сотрудника НЦБК Михаила Гофмана повредели тормозную систему

Жена бывшего заместителя главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаила Гофмана обнаружила, что в ее машине кто-то повредил тормозную систему. В фейсбуке ее супруг написал, что считает этот инцидент угрозой по команде Вячеслава Платона. Это произошло после нескольких интервью Гофмана порталу Zeppelin.

Михаил Гофман опубликовал в соцсетях несколько снимков поврежденного автомобиля его жены и смс с угрозами, которое несколько дней назад получила его супруга. Подобные угрозы, отметил Гофман, поступали и в его адрес. Обращаясь к злоумышленникам, экс-сотрудник НЦБК заявил, что они переступили черту и сообщил, что обратился в полицию, чтобы защитить свою семью.

Ранее, в интервью порталу Zeppelin Михаил Гофман заявил, что банковская афера была диверсией против нашего государства. Ее осуществили, чтобы заблокировать проевропейский вектор Молдовы. Преступная схема осуществлялась при участии рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона, которого прикрывал экс-премьер Влад Филат. Платона признали виновным в мошенничестве и приговорили к 25 годам лишения свободы. Филат осужден на девять лет тюрьмы за коррупцию.