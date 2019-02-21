В Кишиневе задержали подозреваемого в серии краж из подвалов жилых домов

В Кишиневе задержали 20-летнего парня за серию краж из подвалов жилых домов. Ранее подозреваемый уже был осужден за подобного рода преступления.

Молдодого человека подозревают в трех кражах. Первый случай произошел 15 декабря прошлого года. Подозреваемый взломал дверной замок в подвале дома на столичной улице Ион Крянгэ, откуда украл дрель "Metabo" и две дрели марки "Machita". Общий ущерб составил 9324 леев.

Два аналогичных случая произошли в феврале этого года. подозреваемый проник в два других подвала, украл ценные вещи на общую сумму около 10 600 леев.

На допросе молодой человек признал свою вину и заявил, что пошел на преступления из-за нехватки финансовых средств. Похищенные вещи он продал за символическую сумму.

На имя подозреваемого заведено уголовное дело. злоумышленнику грозит штраф до 67500 леев, 240 часов неоплачиваемых общественных работ или лишение свободы сроком на 4 года.