Топ-9 самых богатых питомцев в мире

Самые богатые животные мира.

Наследницей дизайнера Карла Лагерфельда может стать его кошка Шупетт, сообщает Daily Mail,передает Вести.

Если Шупетт получит наследство, которое оценивается в $195,9 млн, она будет самой богатой кошкой в мире. Ранее дизайнер говорил, что оставит хотя бы часть своего состояния знаменитому бирманскому коту, у которого уже есть свой "капитал" в $3,26 млн.

Еще одним претендентом на наследство является крестник дизайнера Хадсон Крениг, сын его музы Брэда Кренига.

Кота Лагерфельд называл своей единственной настоящей любовью. По его словам, он женился бы, если бы это было законно. Согласно немецкому законодательству Шупетт может унаследовать состояние через ассоциацию или фонд.

Кошка попала к Лагерфельду в 2011 г., когда манекенщик Батист Джабикони попросил его присмотреть за животным, пока тот будет в отъезде. Шупетт провела в доме дизайнера две недели, после чего осталась навсегда.

Он шутил, что похитил ее у прежнего хозяина.

У Шупетт есть две горничные, шеф-повар и парикмахер, а также собственная коллекция бриллиантовых колье.

Кот имеет более 170 тыс. подписчиков в Instagram.

Шупетт не единственный питомец, который купается в роскоши и имеет миллионы долларов.

Гюнтер IV

Состояние: $75 млн

Карлотта Либенштайн была немецкой графиней, испытывающей невероятную любовь к своему питомцу – прекрасной немецкой овчарке по кличке Гюнтер III.



Она оставила своему псу кругленькую сумму в $65 млн. Он получил деньги и активы в 1992 г. после смерти хозяйки.



После его смерти Гюнтер IV, потомок Гюнтера III, унаследовал богатство от своего отца.



К тому моменту поместье графини оценивалось в $200 млн.



Со временем к вилле в Майами добавились особняки в Германии, Италии и на Багамах.



Передвигается пес на шикарном BMW с личным водителем, у собаки имеется даже свой собственный сайт.



Интересно, что опекуны собаки не только не растранжирили состояние, но и благодаря грамотным инвестициям приумножают его.



Капитал Гюнтера IV за несколько лет увеличился более чем в три раза и составляет $370 млн.





Grumpy Cat

Состояние: $99,5 млн



Grumpy Cat, настоящая кличка — Соус Тардар — кошка, ставшая благодаря необычной внешности интернет-знаменитостью, после того как брат ее хозяйки в сентябре 2012 г. разместил фотографию кошки на сайте Reddit.



По словам хозяйки, Табаты Бундесен, подобная внешность связана с врожденной карликовостью и неправильным прикусом.



После того как кошка стала достаточно популярной в интернете, ее хозяин создал страницу на Facebook, на которую уже подписался почти миллион человек.



В мае 2013 г. "Сердитый котик" получил премию Webby Award в номинации "Мем года".





Сэди, Санни, Лорен, Лейла, Люк

Состояние: $30 млн



Опра Уинфри по праву считается одной из самых влиятельных женщин современности. Также она известна щедрыми подарками, которые она преподносит даже незнакомцам.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее близкие, включая пятерых собак, живут как в сказке.



У золотистых ретриверов Люка и Лейлы, которые были названы в честь героев "Звездных войн", спаниелей Сэди, Санни и Лорен есть целый фонд.



В своем завещании Опра, по слухам, собирается оставить своим собакам целых $30 млн.





Джигу

Состояние: $15 млн



Если вы чувствуете себя неловко, читая о том, сколько денег получают собаки и кошки, то дальше будет только хуже.



Даже цыпленок получил наследство, о котором большинство из нас может только мечтать.



Этого цыпленка звали Джигу, и он получил наследство в $15 млн, после того как его хозяин Майлс Блэквелл умер в 2002 г.



Его жена умерла за три недели до этого. Пара была бездетной, а Джигу был их любимцем.



Поэтому они без сомнений написали завещание в пользу птицы.



Однако наследство, которое получил Джигу, составляло меньшую часть состояния пары Блэквелл.



Пара также завещала $42,5 млн, большую часть своего наследства, благотворительному фонду Tubney Charitable Trust, который они основали для продвижения искусства, музыки и защиты животных в 1997 г.





Томазино

Состояние: $13 млн



Кота Томмазо подобрала пожилая миллионерша по имени Мария Ассунта. После ее смерти у нее родственников не нашлось.



Свое состояние в размере €10 млн, куда входят несколько квартир в Риме и Милане, особняки в курортных районах Италии и несколько дорогих автомобилей, достались Томмазо — таким образом, он получил почетный титул самого богатого кота в мире.



Кот счастливо жил в одном из особняков под присмотром 48-летней медсестры Стефании Чекккони, ухаживавшей за старушкой в последние несколько лет ее жизни.





Блэки

Состояние: $12,5 млн



Блэки был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый богатый кот в истории.



Блэки получил эти деньги после смерти своего хозяина Бена Ри в 1988 г. Состояние кота составило $12,5 млн.



Его хозяин распределил деньги между тремя благотворительными организациями по защите животных с условием, что они будут заботиться о Блэки.



Однако при этом Ри ничего не оставил своим родным. Тем не менее немного денег получили его садовник, механик и сантехник.

Кончита

Состояние: $11,3 млн



Маленькая чихуахуа по кличке Кончита является наследницей $11 млн.



Светская львица Гейл Познер оставила своей любимице эту сумму после смерти в 2010 г.



Также она завещала ей свой особняк, в котором собака вместе с другими животными живет до сих пор.



Состояние в $11 млн позволяет ей ничем не заботиться, ведь каждый день в дом приходят работники, которые балуют ее спа-процедурами и любимыми деликатесами.





Бу

Состояние: $8 млн



Бу — померанский шпиц, ставший интернет-мемом. У него была популярная страница в Facebook, он стал предметом четырех фотокниг.



По состоянию на март 2016 г. в Facebook было собрано более 17,5 млн лайков. Бу принадлежал Ирен Ан, сотруднице Facebook, которая также владела старшим братом Бу, Бадди.



Бу умер во сне утром 18 января 2019 г., и владельцы объявили, что он умер от "разбитого сердца" после смерти Бадди.





Барт

Состояние: $6 млн



Медведь Барт — бурый медведь подвида кадьяк, один из самых известных зверей-киноактеров. Будучи матерым, имел рост 2,90 м и весил более 700 кг.



В 1998 г. у Барта был обнаружен рак правой лапы. В течение следующих двух лет ему были проведены 2 операции, однако случился рецидив, и оперировать еще раз было опасно.



Барта усыпили во время съемок документального фильма Брэда Питта "Выращивая гризли" 10 мая 2000 г. Дрессировщиками Барта были Дуг Сус и Линн Сьюз.



