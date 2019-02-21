В Кишиневе 25 новых автобусов вышли на маршруты

С сегодняшнего дня по дорогам столицы будут курсировать 25 новых автобусов. Ключи от транспортных средств получили водители. Новые автобусы будут перевозить пассажиров по маршрутам №№ 5, 19 и 26.

Ключи вручал врио примара Кишинэу Руслан Кодряну. По его словам, новые автобусы решат проблему обеспечения качества общественного транспорта для горожан, передает Молдпрес.

Руководитель Главного управления общественного транспорта и путей сообщений мун. Кишинэу Виталие Бутучел отметил, что новые единицы будут работать на маршрутах №№ 5, 19 и 26. Решение принято после того, как власти изучили жалобы кишиневцев. По его словам, в настоящее время ответственные лица проводят процедуры утверждения документов, а если они будут завершены к вечеру, то жители столицы уже сегодня увидят эти автобусы на улицах города.

После приобретения новых автобусов часть старых, которые до сих пор обслуживали маршруты №№ 5, 19 и 26, будет переведена на другие маршруты, в особенности на пригородные, а автобусы с высокой степенью износа будут утилизированы.

Вчера был подписан контракт на покупку 31 нового автобуса. Новые транспортные средства обошлись муниципальному бюджету в 78 млн леев, цена одного автобуса – 130 000 евро (2,6 млн леев). Новые автобусы «ISUZU Citiport» имеют гарантию два года, оснащены кондиционерами. Их длина 12 метров, у них три двери, низкий пол, пандусы и место для инвалидной коляски, то есть они доступны для людей с особыми потребностями, пожилых людей и родителей с детьми в колясках.

Ранее врио примара столицы заявлял, из 100 автобусов парка ежедневно ломаются 35, а новые не покупались в течение 13 лет.