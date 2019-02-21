Некоторые люди плачут, когда читают трогательную книгу или смотрят фильм с печальным сюжетом, в то время как других не способен заставить заплакать даже десяток "Хатико". И это совершенно нормально, потому что все мы очень разные и с разным эмоциональным интеллектом. Но если вы хотя бы раз плакали в неподходящее время в неподходящем месте, у вас мог возникнуть вопрос, насколько это вообще нормально. Ответить на него попробуем прямо сейчас.
Сколько можно плакать?
Даже специалисты в области психического здоровья не скажут вам, сколько плакать нормально, а сколько нет. Они сходятся во мнении, что даже если вы плачете каждый день по поводу и без, однако не чувствуете никакого внутреннего дискомфорта, то все в порядке,передает Вести.
Впрочем, если вас интересуют цифры, то исследование 1980 года показало, что женщины в среднем плачут 5,3 раза в месяц, тогда как мужчины — 1,3 раза в месяц. А в ходе исследования 2011 года было обнаружено, что средняя продолжительность плача составляет 8 минут.
Как плач связан с депрессией?
Помимо эмоционального отклика, который считается классической причиной для слез, увеличение частоты плача может быть связано с ментальными проблемами.
Так, депрессия, характеризующаяся постоянным чувством грусти, может сопровождаться эпизодами плача (хотя, справедливости ради, может и не делать этого). Психологи говорят, что вероятность того, что слезы спровоцированы именно депрессивным расстройством, увеличивается, если вы плачете из-за мелочей (сломавшийся каблук, разбитый бокал, потерявшиеся ключи), не можете определить причину, по которой плачете, или если плачете гораздо больше, чем обычно.
Из менее серьезных состояний плач может быть симптомом тревожности (нервное напряжение в конечном итоге превращается в слезы) или сезонного аффективного расстройства (недостаток солнца — витамина D — дестабилизирует нервную систему).
Почему женщины плачут чаще?
Как мы уже видели, согласно исследованиям, женщины плачут чаще, чем мужчины. Одна из возможных причин происходящего состоит в том, что тестостерон, которого в мужском организме в избытке, способен сдерживать плач.
Хотя здесь, конечно, нельзя исключать и культурные нормы, требующие от мужчин маскулинного поведения. И хотя феминистические настроения в обществе делают фразу "плачешь как девчонка" все более редкой, для того чтобы что-то в этом смысле изменилось глобально, нам нужно время.
А что со всем этим делать?
Принято считать, что плач в напряженный момент обеспечивает нам необходимое облегчение, но это, если честно, не совсем так. Точнее, не всегда так. В уже упомянутом исследовании на тему, например, только 30% участников сказали о том, что плач улучшил их настроение, а потому авторы сделали вывод, что для того, чтобы это происходило, необходимы и другие факторы. В их числе: наличие рядом друга, переживание положительного опыта через слезы, использование слез как способа решения проблемы (хотя это, конечно, не очень хорошо в перспективе).
В заключение скажем, что частые слезы должны беспокоить вас только в том случае, если они негативно влияют на вашу личную или публичную жизнь, мешают коммуникации и функционированию в дружеской и профессиональной среде. Ну, а если нет, то просто продолжайте.
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