Жителей столицы избавят от гнилого запаха из очистных сооружений

Жители столицы избавятся от запаха ила, накопившегося на Очистной станции. С сегодняшнего дня, обезвоживание накопленного ила больше не будет осуществляться в геотубных мешках, а будет перерабатываться гораздо быстрее при помощи двух центрифуг, которые будут работать в круглосуточном режиме. Инвестиции обошлись поставщику воды примерно в 16 млн. леев.

Первая центрифуга была установлена в августе 2018 года. По истечении периода тестирования была установлена вторая центрифуга, передает Молдпрес.

Генеральный директор поставщика воды Валериу Мешка отметил, что хотя инвестиции большие, они оправданы, потому что в долгосрочной перспективе они принесут значительную экономию. «Мы планируем постепенно модернизировать весь процесс очистки сточных вод. Центрифуги позволят нам обрабатывать ил в соответствии с европейскими стандартами», - сказал Мешка.

Присутствовавший на мероприятии запуска врио примара столицы Руслан Кодряну заявил, что установка центрифуг означает обработку ила в соответствии с европейскими практиками, и в результате жители столицы больше не будут чувствовать неприятный запах.

По данным предприятия «Apă Canal Chişinău», за шесть месяцев с момента установки первой центрифуги удалось переработать около 208 тыс. кубометров ила. В то же время значительно уменьшились площади хранения, а благодаря методу переработки, ил уже не обладает такой высокой влажностью и может использоваться в сельском хозяйстве без хранения в геотубных мешках. После переработки ила в центрифугах его объем сократился на 45%. Ежегодно для его переработки использовались 144 одноразовых геотубных мешка, стоимость которых составляла более 7,5 млн. леев. Они хранились на площади порядка 4 га. Более того, в период транспортировки хранящегося в геотубных мешках ила в столице распространялся неприятный запах.

Ежедневно в решетках очистных сооружений собирается по 15 тонн бытовых отходов,

Ремонт очистной станции и новой линии переработки ила начался в январе 2017 года, он завершится в 2021 году.