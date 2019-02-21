От разрушения зубов до внезапной смерти: чем грозит зависимость от энергетиков

О том, почему от энергетических напитков стоит держаться подальше, мы уже рассказывали. Причем, делали это не раз. Но порой, согласитесь, слова ничего не решают — зато решают примеры.

Если вы иногда позволяете себе энергетики, полагая, что ничего страшного от нескольких раз не будет, то этот текст, возможно, вас переубедит. В нем — история британского студента, которому зависимость от энергетических напитков стоила здоровья, передает Вести.

Что случилось с Винни

Как сообщает Daily Mail, 21-летний Винни Пайнер из Маргита подсел на напиток Monster Energy на основе кофеина и сахара в то время, когда ему нужно было проводить ночи за конспектами для колледжа. Все начиналось весьма безобидно, но когда количество банок дошло до 45 в неделю, его мать решила бить тревогу, подозревая, что у сына развилась зависимость.

В итоге четыре передних зуба Винни буквально раскрошились, когда однажды он решил съесть яблоко. Разумеется, Пайнер завязал с энергетиками. И не только потому, что теперь ему нужны деньги на зубные протезы, но еще и потому, что проблема стала слишком очевидной.

В банке Monster Energy объемом 500 мл содержится 54 грамма сахара, в то время как рекомендуемая диетологами суточная норма составляет около 30 граммов. И это первая проблема, связанная с напитком. Вторая проблема — 160 мг кофеина при норме потребления в 400 мг. Учитывая, что Винни Пайнер выпивал по шесть банок энергетика в день, последствия не кажутся такими уж удивительными.

По словам пострадавшего, он пил энергетические напитки, чтобы не хотеть спать, но со временем это стало еще и способом снять стресс и напряжение, связанные с учебой. "Я никогда не думал, что все закончится именно так", — с сожалением замечает он.

И да, это было настоящей зависимостью, поскольку если Пайнер не выпивал положенное количество энергетика, у него начинались симптомы отмены, включая сильные головные боли, мышечную боль и трудности с концентрацией.

Почему энергетики так опасны

Согласно канадскому исследованию на тему, примерно 55% людей в возрасте от 12 до 24 лет страдают от тошноты, рвоты, болей в груди и даже припадков, спровоцированных потреблением энергетических напитков. И это при том, что большинство из них выпивает меньше, чем допустимые 1-2 напитка в день.

Помимо того, что энергетики сами по себе небезопасны даже при ситуативном потреблении, врачи говорят о том, что имеющиеся риски увеличиваются, если сочетать их с алкоголем или пить во время тренировки. Предыдущие работы на тему показали, что энергетики могут быть связаны с cердечными аномалиями и даже внезапной смертью, но алкоголь и мощные физические нагрузки создают дополнительное давление на систему, усугубляя ситуацию.

Так что будьте внимательны с тем, что вы пьете. А если уровень энергии на нуле и его непременно нужно поднять, сделайте это, пожалуйста, с помощью чашки кофе.