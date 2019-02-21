О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Правда или миф: можно ли набрать вес, если есть много орехов
// фото: unsplash.com
16:42, 21 Feb 2019
просмотров 97 | комментариев 0

Орехи очень полезны. Помимо отличной насыщающей способности (идеальный выбор для здорового перекуса), они содержат полезные жиры, без которых о сбалансированном рационе не может быть и речи. Проще говоря, все в них хорошо и даже замечательно. За исключением одного — они все еще жирные и крайне калорийные.

Но насколько рационально потребление орехов человеком, который стремится к определенным диетическим целям? О том, могут ли орехи в рационе спровоцировать набор веса, расскажем прямо сейчас.

Да, орехи действительно содержат много жира. Хотя его количество, к слову, зависит от вида орехов: в рекомендованных 30 граммах фисташек содержится 15 граммов жира, а в 30 граммах ореха макадамия — уже 22 грамма жира.

Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые в основном присутствуют в орехах, известны как «хорошие» жиры, снижающие уровень холестерина в организме. При этом, в зависимости от типа орехов, определенного вида жиров в них может быть больше или меньше. Например, грецкие орехи содержат больше полиненасыщенных жиров, а фундук — мононенасыщенных,передает Вести.

Но, кажется, жиры в орехах никак не влияют на вес. Исследования, рассматривающие пищевые привычки и вес тела людей, которые постоянно ели орехи, показали, что со временем такие люди набирают даже меньше веса, чем те, кто этого не делает.

Аналогичные результаты показал обзор 30 исследований, в которых изучалось влияние потребления орехов на массу тела. Авторы обзора не обнаружили, чтобы любители орехов имели больший средний ИМТ или окружность талии, при сравнении их с контрольной группой, которая не ела орехи или делала это очень редко.

У науки есть несколько возможных объяснений, почему это происходит:

Первое — наш организм не усваивает весь жир, поскольку большая часть жиров находятся в клеточных стенках ореха, которые не так легко разрушить даже в процессе пищеварения.

Второе — орехи пусть незначительно, но все-таки увеличивают количество сжигаемых калорий за счет энергии, необходимой для пищеварения;
Третье — богатые, помимо жиров, белком и клетчаткой орехи помогают дольше чувствовать сытость, что защищает от переедания и потребления не самой здоровой пищи.

Наконец, ученые предлагают не забывать о том, что люди, которые едят много орехов, возможно, ведут более здоровый образ жизни в целом. Хотя это не отменяет того факта, что сами по себе орехи являются чрезвычайно полезной закуской, которую стоит включить в рацион.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Нервы сдали: На финишной прямой предвыборной кампании в Молдове оппозиционер Нэстасе стал все больше проявлять агрессию
Павел Мунтян,
kp.md
Loading...