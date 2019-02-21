Правда или миф: можно ли набрать вес, если есть много орехов

Орехи очень полезны. Помимо отличной насыщающей способности (идеальный выбор для здорового перекуса), они содержат полезные жиры, без которых о сбалансированном рационе не может быть и речи. Проще говоря, все в них хорошо и даже замечательно. За исключением одного — они все еще жирные и крайне калорийные.

Но насколько рационально потребление орехов человеком, который стремится к определенным диетическим целям? О том, могут ли орехи в рационе спровоцировать набор веса, расскажем прямо сейчас.

Да, орехи действительно содержат много жира. Хотя его количество, к слову, зависит от вида орехов: в рекомендованных 30 граммах фисташек содержится 15 граммов жира, а в 30 граммах ореха макадамия — уже 22 грамма жира.

Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые в основном присутствуют в орехах, известны как «хорошие» жиры, снижающие уровень холестерина в организме. При этом, в зависимости от типа орехов, определенного вида жиров в них может быть больше или меньше. Например, грецкие орехи содержат больше полиненасыщенных жиров, а фундук — мононенасыщенных,передает Вести.

Но, кажется, жиры в орехах никак не влияют на вес. Исследования, рассматривающие пищевые привычки и вес тела людей, которые постоянно ели орехи, показали, что со временем такие люди набирают даже меньше веса, чем те, кто этого не делает.

Аналогичные результаты показал обзор 30 исследований, в которых изучалось влияние потребления орехов на массу тела. Авторы обзора не обнаружили, чтобы любители орехов имели больший средний ИМТ или окружность талии, при сравнении их с контрольной группой, которая не ела орехи или делала это очень редко.

У науки есть несколько возможных объяснений, почему это происходит:

Первое — наш организм не усваивает весь жир, поскольку большая часть жиров находятся в клеточных стенках ореха, которые не так легко разрушить даже в процессе пищеварения.

Второе — орехи пусть незначительно, но все-таки увеличивают количество сжигаемых калорий за счет энергии, необходимой для пищеварения;

Третье — богатые, помимо жиров, белком и клетчаткой орехи помогают дольше чувствовать сытость, что защищает от переедания и потребления не самой здоровой пищи.

Наконец, ученые предлагают не забывать о том, что люди, которые едят много орехов, возможно, ведут более здоровый образ жизни в целом. Хотя это не отменяет того факта, что сами по себе орехи являются чрезвычайно полезной закуской, которую стоит включить в рацион.