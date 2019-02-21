Эксперты назвали семь привычек людей, склонных изменять своему партнеру.
Изменщики – это патологические вруны. Если вы понимаете, что партнер постоянно лжет то об одном, то о другом – это является причиной для беспокойства, пишет УНИАН.
Они крайне подозрительны
Человек, которому нельзя доверять, сам не способен никому доверять. Партнер вас постоянно в чем-то подозревает? Если это так, то у вас есть повод задуматься о том, почему это происходит.
Они излишне нежны с вами
Так они пытаются задушить чувство вины. Если бы партнер совсем ничего не чувствовал, то просто бы расстался с вами. Если человек остается, значит, все еще чувствует эмоциональную связь с вами. Ему неприятен сам факт того, что он (за вашей спиной) делает вещи, узнав о которых, вы испытаете боль. И пытается реабилитироваться в собственных глазах, проявляя к вам чрезмерную доброту и любовь.
Изменщики очень активны в сексуальной жизни
Вы можете подумать, что насыщенная сексуальная жизнь даже годы спустя – признак того, что в ваших отношениях все хорошо. Возможно, да, а, возможно, это означает прямо противоположное. У человека, склонного к изменам, чрезвычайно много сексуальной энергии. Ему ее с лихвой хватает и на партнера, и на любовников (любовниц). Чрезмерная активность в сексуальной жизни присуща многим изменщикам и изменщицам.
Они не доверяют вам свой телефон
Это одна из самых распространенных привычек изменщика. Такой человек никогда не оставит свой телефон без присмотра, поскольку боится, что вы найдете там изобличающие его факты.
Репутация изменщика ходит за ними по пятам
Он уже изменял кому-то прежде? Это еще одна из самых распространенных особенностей таких людей. Если человек изменял в прошлых отношениях, вероятно, в новых он последует тем же путем.
Они могут солгать о чем угодно
Да, иногда люди обманывают, но делают это не так часто и искусно, как изменщики. Такие люди могут лгать о чем угодно. Изменщики – это патологические вруны. Если вы понимаете, что партнер постоянно лжет то об одном, то о другом – это является причиной для беспокойства.
Они постоянно проверяют сообщения/звонки
Привычка постоянно проверять свой сотовый – это еще один признак того, что партнер, возможно, неверен вам. Конечно, он может много работать, и ему необходим режим постоянной связи с сотрудниками. Да, так бывает, но в большинстве случаев не на постоянной основе.
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Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вас будут волновать вопросы материального характера. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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Сегодня предстоят незапланированные траты. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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