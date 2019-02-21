Все ложные заявления Санду и Нэстасе: нас убивают, исключают из кампании, открывают уголовные дела

Для лидеров тандема ПДС-ППДП Майи Санду и Андрея Нэстасе стало уже привычным спекулировать на выдуманных угрозах в их адрес, которые происходят, якобы "по заказу демократов".

Периодическая ложь, которую они являют, направлена лишь на то, чтобы политики, запутавшиеся в собственном обмане, оставались на виду. Вот лишь некоторые из их заявлений, в которых тандем Санду-Нэстасе выставлял себя жертвой в целях PR.

В конце июня прошлого года лидер ППДП Андерй Нэстасе активно выезжал на роли жертвы, чтобы увеличить свой рейтинг. На одном из протестов он заявил, что получает угрозы, обвинив в этом лидера ДПМ Влада Плахотнюка.

"Так же, как и 19 июня, я был предупрежден, что мне угрожает опасность. Я уже дошел до точки, когда пришлось решать, оставаться здесь или искать другие способы. Но я решил остаться", - заявил тогда Нэстасе.

Прошло более 8 месяцев, а Нэстасе по-прежнему делает необоснованные обвинения. В ноябре 2018 Майя Санду заявила, что слушания в следственной комиссии по делу „Open Dialog” направлены на исключение ее из предвыборной кампании. На эти заявления тогда ей ответил председатель парламента.

"Если так случится, что подобное решение будет принято, хотя я в этом сомневаюсь, и Майя Санду будет снята с предвыборной кампании из-за этой комиссии, я публично обещаю: Я возьму Майю Санду за ручку и выйду вместе с ней на площадь протестовать против такого решения. Ее - за одну ручку, Андрея Нэстасе - за другую, если понадобится, и выйду с ними протестовать, поскольку такое решение было бы злоупотреблением", - заявил тогда Андриан Канду.

До выборов осталось 3 дня, а Санду спокойно проводит кампанию. Спустя несколько недель, Санду рассказала очередную историю, которая вызвала насмешки у водителей. Лидер ПДС заявила, что, управляя автомобилем, заметила, что у нее откручено колесо. Лидер ПДС отметила, что это еще раз доказывает, что "власть боится ее и ее партию". Однако она так и не подала заявлений в полицию, хотя Генеральный Инспекторат Полиции объявил, что ждет ее жалобы и деталей для начала расследования. Однако власти выразили готовность оказать ей защиту.

"Госпожа Майя Санду может подать заявку на то, чтобы ее взяли под защиту в соответствии с законом. Мы готовы рассмотреть такое заявление с полной серьезностью и действовать в соответствии с законом", - уточнил тогда глава ГИП Александру Пынзарь.

Ранее Санду заявила, что прокуратура заново открыла уголовные дела на ее имя по делу о видеокамерах для экзамена Бакалавра. Однако представители Генеральной прокуратуры официально опровергли это заявление.

В пресс-релизе ведомство заявило, что "это ложная информация, и прокуратура выступает против такого способа манипуляции общественным мнением". И это лишь некоторые случаи, когда Санду и Нэстасе использовали ложь для того, чтобы выставить себя жертвами режима.