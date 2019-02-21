Сергей Сырбу посмеялся над заявлением Санду и Нэстасе: "Меня отравили!"

Лидеры бинома ПДС-Платформа "ДА" заявили, что нашли в своем организме "тяжелые металлы".

- Пожалуйста, для сбалансированного освещения в прессе, расскажите и о моем случае. Я тоже нашел всевозможные тяжелые металлы у себя и почувствовал необычную силу, фантастическую энергию. Думал, что это адреналин от избирательной кампании, но услышав то, что заявил бином Санду-Нэстасе, понимаю, что это может быть из-за этих металлов. Меня отравили! - написал Сергей Сырбу в Фэйсбуке.

Он также отметил, что два лидера ДПС-Платформы "ДА" болезненны и они травят население враньем, пишет kp.md.

- То, что делают Майя Санду и Андрей Нэстасе, называется массовое отравление населения враньем и фальсификациями. Ведь им не с чем выйти к людям, они ничего для них не сделали и предпочли устроить цирк, оскорбляя интеллект населения, - добавил Сырбу.

Странные заявления лидеров ПДС и Платформы "ДА" заставили журналистов и пользователей соцсетей соревноваться в шутках по поводу Санду и Нэстасе.