Жители Новых Анен вышли на генеральную уборку городского парка. Они ответили на призыв своего земляка, сложившего полномочия министра внутренних дел Александра Жиздана. Кандидат ДПМ по 34 избирательному округу отметил, что убрав мусор с дорожек парка, горожане дали старт переменам.
"Я хотел присоединиться, потому что в молодости я много свободного времени проводил в этом парке. Это действительно был красивый парк, было много деревьев, чистая вода".
"Парк очень нужен и детям, и пожилым, это важно для экологии, это наше здоровье, мы должны заботиться об окружающей среде".
"Парк в Новых Аненах очень нужен, особенно молодым, чтобы было где отдохнуть, погулять".
Александр Жиздан говорит, что очень хочет отремонтировать и обустроить этот парк .
"Мы хотим возродить инфраструктуру, чтобы жители Новых Анен приходили сюда вместе с детьми, занимались спортом и проводили здесь выходные".
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День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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