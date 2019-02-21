Актриса из сериала "Глухарь" Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет

Российская актриса Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет, сообщили в группе во "ВКонтакте". В 2012 году у нее диагностировали рак легких.

За последние годы Егорычева перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции, однако они не помогли, передает РИА Новости.

"Даши не стало сегодня в 04:15 утра", — написали в сообществе, посвященном сбору средств на ее лечение.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года. Окончила ГИТИС, играла в Театре Маяковского и театре "У Никитских ворот". Телезрителю известна по сериалу "Глухарь".